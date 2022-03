Probleme pentru Dan Petrescu inaintea reluarii Ligii 1: "Nu are voce, il durea si pieptul"

Articol de GSP - Publicat marti, 29 martie 2022, 10:48 / Actualizat marti, 29 martie 2022 11:24Nu doar nationala Romaniei are de-a face cu focare de gripa in lot. CFR Cluj, liderul din play-off, se confrunta cu probleme de efectiv in saptamana premergatoare duelului cu FC Arges de luni.Presedintele "feroviarilor", Cristi Balaj, a anuntat ca mai multi fotbalisti din angrenajul campioanei au racit puternic in ultimele zile. Printre ei se afla si tehnicianul Dan Petrescu."Unii dintre ei sunt ... citeste toata stirea