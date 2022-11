Probleme pentru Edi Iordanescu: numele importante care nu sunt lasate de cluburi la nationala in aceasta luna

Articol de Viorel Tudorache - Publicat duminica, 06 noiembrie 2022, 17:06 / Actualizat duminica, 06 noiembrie 2022 19:10Romania incheie anul cu doua partide de verificare contra selectionatelor Sloveniei si a Republicii Moldova. Ambele jocuri se disputa in noiembrie, iar Edi Iordanescu are batai de cap intrucat partidele nu sunt incluse in programul FIFA, iar cluburile nu sunt obligate sa-si lase jucatorii la loturile nationale.Amicalele Romaniei:Romania - Slovenia, joi, 17 noiembrie, ora ... citeste toata stirea