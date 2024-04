Probleme pentru Edi Iordanescu * Un tricolor de baza este suspect de fractura si ar putea fi operat de urgenta

Articol de George Nistor - Publicat luni, 22 aprilie 2024, 12:41 / Actualizat luni, 22 aprilie 2024 12:51Edi Iordanescu se pregateste sa finalizeze lotul pentru Euro 2024 si a primit o noua veste proasta. Dupa accidentarea lui Vladimir Screciu, care se trateaza in Finlanda pentru a se recupera in timp util, inca un tricolor s-a accidentat si ar putea fi operat saptamana aceasta.George Puscas (28 de ani), marcatorul unui gol in Bari - Pisa 1-1, din etapa 34 a Serie B, a suferit o contuzie ... citește toată știrea