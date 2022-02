Probleme pentru FCSB inaintea meciului cu FCU Craiova * Toni Petrea, depistat pozitiv cu Covid -19. Cine ii ia locul pe banca

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022, 14:30 / Actualizat sambata, 05 februarie 2022 14:54FCSB nu se va putea baza pe Toni Petrea (46 de ani) la meciul cu FCU Craiova de duminica, dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid -19.FCSB - FCU Craiova are loc duminica, de la ora 19:55, si poate fi vizionat in format LiveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Digi, Telekom si Look Sport.Informatia a fost dezvaluita de Mihai Pintili, secundul ros-albastrilor, in cadrul conferintei de presa ... citeste toata stirea