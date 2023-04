Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 18 aprilie 2023, 19:06 / Actualizat marti, 18 aprilie 2023 19:29Fostul lider ATP Novak Djokovic, care va juca saptamana aceasta in turneul de la Banja Luka, spune ca in acest moment cotul sau "nu este in forma ideala". Si sezonul de zgura abia a inceput!Novak Djokovic a parasit devreme turneul Masters 1000 de la Monte Carlo, invins in turul 2 de Lorenzo Musetti dupa o evolutie imbibata de erori. El isi continua insa traseul pe zgura la Srpska Open ... citeste toata stirea