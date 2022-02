Probleme pentru Petrescu si elevii sai? Varga, furios dupa victoria cu Rapid, ii baga in sedinta: "Nu vreau sa mai traiesc in asa stres"

CFR Cluj a castigat la limita duelul cu Rapid, lucru care l-a enervat teribil pe patronul Nelu Varga.Duminica seara, CFR Cluj a primit vizita Rapidului, formatie care a batut-o surprinzator de usor in meciul tur.Campioana Romaniei a reusit in final sa se impuna, dar a avut nevoie de un gol salvator in ultimele minute ale partidei pentru a obtine toate punctele.In final, victioria este tot ce conteaza, dar Nelu Varga a fost foarte nemultumit de felul in care s-a prezentat echipa sa.Patronul ... citeste toata stirea