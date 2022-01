Probleme pentru Reghecampf! Un titular s-a accidentat si ar putea rata tot restul sezonului

Articol de GSP - Publicat luni, 10 ianuarie 2022, 18:56 / Actualizat luni, 10 ianuarie 2022 19:28Universitatea Craiova a primit o lovitura puternica in cantonamentul din Turcia. Lyes Houri (25 de ani) a suferit o accidentare grava si poate rata restul sezonului.Acesta s-a accidentat in timpul partidei amicale jucate contra celor de la FC Paksi, adjudecata de olteni cu scorul 5-2.Lyes Houri, out pana la finalul sezonuluiCS Universitatea Craiova13 "focuri" cu Andrei Ivan * Secretele ... citeste toata stirea