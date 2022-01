Probleme pentru un jucator de la FCSB: "S-a operat in decembrie"

Articol de GSP - Publicat luni, 10 ianuarie 2022, 20:34 / Actualizat luni, 10 ianuarie 2022 20:55Dupa Ionut Pantiru, alt jucator de la FCSB are probleme medicale: Ivan Mamut.Atacantul croat de 24 de ani are un sezon de cosmar la FCSB, iar acum are din nou probleme medicale.FCSBSecretul lui Claudiu Keseru * Cum a reusit sa treaca peste momentele tensionate de la FCSB si criticile lui BecaliIvan Mamut s-a operat in SloveniaMihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvaluit ca ... citeste toata stirea