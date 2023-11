Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 25 noiembrie 2023, 10:00 / Actualizat sambata, 25 noiembrie 2023 10:20Andrea Mandorlini continua sa aiba mari batai de cap in alcatuirea echipei, din cauza numeroaselor probleme medicale aparute in ultimul timp. Iar lotul de la CFR Cluj nu mai este atat de numeros ca in precedentii ani, Si pentru partida de azi, cu UTA, tehnicianul nu se poate baza pe 5-6 jucatori dintre potentialii titulari.Cristi Manea nu mai joaca de la inceputul lui ... citeste toata stirea