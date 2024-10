Problemele de la CS Mioveni isi pun amprenta pe evolutia jucatorilor! Alin Chita, intrebat daca mai rezista pe banca argesenilor

Nu doar Viitorul Pandurii Targu Jiu are probleme existentiale in aceasta perioada in Liga 2! Sunt cel putin alte doua cluburi, CSM Focsani si CS Mioveni, care intampina dificultati in a-si desfasura activitatea intr-un cadrul cat mai normal pentru acest nivel competitional.Daca despre argeseni stim ca au fost sanctionati cu doua puncte din cauza unui litigiu, iar continuarea activitatii vrancenilor a fost pusa in discutie in urma cu doua saptamani, in schimb, gorjenii nu s-au prezentat la ... citește toată știrea