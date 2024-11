Proces de amploare pentru Rapid * I se solicita 1.000.000 de euro: "Mi s-a furat ceva din casa!"

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 26 noiembrie 2024, 10:21 / Actualizat marti, 26 noiembrie 2024 10:30Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dezvaluit ca nu renunta la procesul cu Rapid, pentru imnul echipei care a fost compus de tatal sau.Andrei Paunescu a anuntat in urma cu mai mult timp ca are de gand sa dea in judecata Rapidul, iar acum a declarat ca nimeni nu l-a contact de acolo, asa ca a decis sa continue cu procesul.ALEGERI PREZIDENEsIALEIon Esiriac, intrebat despre ... citește toată știrea