Procesul in care Alexander Zverev a avut de infruntat acuzatii de violenta domestica a fost suspendat

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 15:04 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 15:22Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP) se dueleaza vineri, nu inainte de 18:30, cu norvegianul Casper Ruud (25 de ani, 7 ATP) in semifinalele turneului de la Roland Garros. # Tot, vineri, Tribunalul din Berlin a anuntat ca procesul in care era implicat germanul si in care era acuzat de abuz domestic de fosta partenera, Brenda Patea, model cu origini romanesti, a fost suspendat pentru ca ... citește toată știrea