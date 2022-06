Procesul lui Mario Iorgulescu, amanat dintr-un motiv incredibil: avocatul a anuntat abia azi ca a fost numit viceprimar la Sectorul 6 * La precedentul termen nu a anuntat

Articol de GSP - Publicat miercuri, 22 iunie 2022, 11:23 / Actualizat miercuri, 22 iunie 2022 12:05Avocatul lui Mario Iorgulescu a cerut azi o noua amanare, de cateva ore, in procesul in care acesta e judecat pentru omor.CONTEXT: Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 dupa ce a cauzat un accident mortal, fiind drogat si beat la volan. In finalul lui 2020, judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti a decis ca procesul lui Mario ar putea incepe si a ... citeste toata stirea