Procesul lui Novak Djokovic s-a incheiat! Decizia va fi anuntata in scurt timp

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 06:34 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 07:24Novak Djokovic va afla in scurt timp daca recursul sau privind anularea vizei va avea sau nu sorti de izbanda. Participarea sa la Australian Open sta in mainile celor trei judecatori ai Curtii Federale. O decizie va fi luata in scurt timp.UPDATE 07:15 Novak Djokovic, programat de organizatorii de la Australian OpenIntre timp, organizatorii de la Australian Open au anuntat programul ... citeste toata stirea