Programul etapei #24 din Liga 1 * Cand se joaca derby-ul de titlu CFR Cluj - FCSB

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 14:26 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 14:50Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul etapei #24 din Superliga, a treia runda care se desfasoara in noul an. E etapa derby-ului CFR Cluj - FCSB, care se va disputa in "Gruia", duminica, 5 februarie, de la ora 21:00.La nici doua luni de la restanta pe care au jucat-o pe Arena Nationala, FCSB si CFR Cluj se intalnesc din nou, de data aceasta in Ardeal, intr-o confruntare de ... citeste toata stirea