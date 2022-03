Programul ultimei etape a sezonului regular de Liga 2 si meciurile televizate. Opt partide sunt puse sa se dispute in acelasi timp

Ultima etapa a sezonului regular de Liga 2 va fi una extrem de atractiva. Pe langa faptul ca patru echipe se vor lupta pentru ultimele doua locuri de play-off, doua dintre ele urmand a se intalni chiar in meci direct, si celelalte formatii au o miza.In afara de Petrolul, liderul clasamentului, si Dunarea Calarasi, ocupanta locului 18, celelalte cluburi din esalonul secund isi pot schimba pozitia in clasament in functie de rezultatele din aceasta runda a 19-a. Ramane de vazut si situatia celor ... citeste toata stirea