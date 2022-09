Programul zilei 4 la Mondialul de Inot de juniori * Ce romani intra astazi in bazin

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 09:41 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 09:52Rebecca Diaconescu (16 ani) si Aissia Prisecariu (14 ani) vor inota azi in seriile probei de 50m spate ale Campionatului Mondial de juniori de la Lima (Peru).Rebecca Diaconescu si Aissia Prisecariu vor intra in bazin la ora 17:38 (ora Romaniei). Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe platforma de streaming VoyoIn cazul in care se vor califica in semifinale, cele doua sportive ... citeste toata stirea