Dupa 24 de ani, Pecica fotbalistica a fost vizitata din nou de o formatie din prima liga pentru un joc din Cupa Romaniei. In 1999, Steaua era cea care se impunea in 16-imi cu 1-0, acum Petrolul Ploiesti a castigat in prima etapa din Grupa A a Cupei.Pe langa diferenta clara de valoare intre cele doua combatante despartite de doua esaloane, ostilitatile au fost influentate si de faza din minutul 17, cand Wild a facut hent pe linia portii si si-a lasat echipa in zece. A fost minutul in care Mihai ... citeste toata stirea