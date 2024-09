Promisiunea selectionerului Romaniei inainte de Campionatul Mondial de volei masculin: "Avem sanse reale"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 15 septembrie 2024, 15:53 / Actualizat duminica, 15 septembrie 2024 16:13Antrenorul nationalei de volei masculin, Sergiu Stancu, s-a declarat optimist cu privire la sansele Romaniei de a se califica in optimile Campionatului Mondial din 2025. Tricolorii vor intalni in Grupa B reprezentativele din Polonia, Qatar si Olanda.Stancu a subliniat ca Romania se afla la mana ei si ca cel mai important este sa isi atinga nivelul optim in volei, iar ... citește toată știrea