Propunere inedita pentru postul de selectioner: "Ii platesc eu salariul, cu Borcea, Netoiu, Giovanni si Paunescu"

Articol de GSP - Publicat sambata, 18 iunie 2022, 15:20 / Actualizat sambata, 18 iunie 2022 15:42Dumitru Dragomir il vrea pe Victor Piturca selectioner, in locul lui Edi Iordanescu, care are in continuare sprijinul FRF.Fostul presedinte al LPF a venit chiar si cu o propunere inedita pentru sefii FRF. Dragomir spune ca este gata sa-i achite el salariul antrenorului de 66 de ani.ROMANIAVictor Piturca, interviu EXCLUSIV: "Simt si satisfactie pentru ca nationala n-a mai avut rezultate dupa ... citeste toata stirea