Propunere-soc: "Hunedoara sa-l lase pe Hagi sa mearga in cupele europene!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 19 mai 2024, 14:56 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 15:43Nelu Varga, finantatorul vicecampioanei CFR Cluj, a lansat o propunere incredibila catre Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romanei.Varga considera ca ar fi "frumos" din partea trupei pregatite de Florin Maxim sa renunte la locul obtinut in preliminariile Europa League, in urma castigarii Cupei, pentru ca echipa lui Gheorghe Hagi sa mai aiba o sansa sa se califice in cupele ... citește toată știrea