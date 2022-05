Propunerile de sigla nu l-au impresionat pe Uhrin: "Aleg alta, fac si eu una"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 11 mai 2022, 14:45 / Actualizat miercuri, 11 mai 2022 14:58Dusan Uhrin jr. (54 de ani), antrenorul lui Dinamo, si-a permis sa glumeasca dupa trei victorii la rand, in preajma barajului cu U Cluj, si a spus ca prefera emblema cu cei doi caini pe ea in detrimentul celei cu litera D.Dinamo mai are o etapa, maine de la ora 20:30, contra celor de la UTA, apoi dubla vitala de la baraj din 22 si 29 mai. Probabil, contra "fratilor" de la U Cluj, ... citeste toata stirea