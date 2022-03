Proteste dupa ce Lia Thomas, un trangender, a spulberat probele de inot feminin: "Probabil ca femeile nu sunt considerate oameni pe de-a intregul"

Articol de GSP - Publicat sambata, 19 martie 2022, 11:06 / Actualizat sambata, 19 martie 2022 11:36Lia Thomas, de la Universitatea din Pennsylvania, este subiectul unor proteste de amploare in Statele Unite ale Americii dupa ce a castigat proba de 500 de metri inot feminin.Mai multe grupari ce lupta pentru drepturile femeilor au acuzat ca sportivul transgender are un avantaj biologic clar in fata femeilor contra carora concureaza. In varsta de 23 de ani, Lia Thomas s-a nascut drept Will ... citeste toata stirea