Prunea a avut ceva de spus dupa Romania - Irlanda de Nord: "Sa vorbim si despre Ianis"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 23 martie 2024, 12:09 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 12:14Florin Prunea (55 de ani), fost international roman, ex-portar la Generatiei de Aur, a aplaudat prestatia lui Ianis Hagi (25) in putinele minute pe care le-a avut la dispozitie in amicalul Romania - Irlanda de Nord 1-1.Vineri seara, pe Arena Nationala, Ianis Hagi a jucat 16 minute in Romania - Irlanda de Nord 1-1, avand o aparitie pozitiva, cu decizii bune, pase precise, driblinguri ... citește toată știrea