Prunea nu iarta: "A fost 3-0 de la inceput! Cum sa faci asa ceva, esti la Liga a 3-a?!"

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 24 februarie 2024, 07:19 / Actualizat sambata, 24 februarie 2024 09:55Florin Prunea (55 de ani), fostul portar al lui Dinamo, a avut o reactie dura in momentul in care a vazut ca Eugen Voicu, actionarul "cainilor", s-a fotografiat cu trofeele castigate de CFR Cluj.CFR a invins-o categoric pe Dinamo, scor 4-0, in etapa #27 din Superliga, dar un moment controversat a avut loc inainte de startul partidei.DINAMOCornel Dinu, stupefiat de imaginea cu ... citește toată știrea