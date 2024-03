Pugilista Claudia Nechita a ratat o ocazie de a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris * Mai are o sansa in ultimul turneu, in mai

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 07 martie 2024, 19:14 / Actualizat joi, 07 martie 2024 19:14Considerata una dintre sportivele cu sanse mari de a obtine biletul pentru Paris 2024, Claudia Nechita, categoria 57 kg, a ratat azi sansa in turneul de calificare de la Busto Arsizio (Italia). Si Loredana Marin, la 60 kg, a fost invinsa.Opt pugilisti romani alcatuiesc delegatia tricolora care saptamana trecuta a pornit in cautarea calificarii la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an la ... citește toată știrea