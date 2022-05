Punct cu punct spre Liga 1! Nae Constantin, cu zambetul pana la urechi dupa egalul Petrolului de la Medias, cu FC Hermannstadt: "Un punct mare castigat si ne mentine pe primul loc"

Petrolul putea obtine promovarea matematica in Liga 1 din etapa a 8-a a play-off-ului, cu doua runde inainte de final, in cazul in care ar fi castigat meciul de la Medias cu FC Hermannstadt, insa Nicolae Constantin si echipa sunt multumiti si cu punctul obtinut contra sibienilor, mai ales ca au fost condusi si au fost nevoiti sa alerge dupa egalare.1-1 s-a terminat jocul de la Medias, cu sibienii marcand prin Petrisor Petrescu in minutul 44, dintr-un penalty usor acordat de centralul Marian ... citeste toata stirea