Pune presiune pe Marian Copilu: "Sa transfere doi sau trei fotbalisti, pentru ca noua asta ne trebuie la Craiova"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 februarie 2022, 12:45 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 14:18Pavel Badea (54 de ani), fost campion al Romaniei cu Universitatea Craiova, a vorbit despre numirea lui Marian Copilu in functia de presedinte al clubului.Fostul mijlocas, care a facut parte din echipa care a adus ultimul titlu de campioana in Banie, in 1991, ii cere lui Marian Copilu, omul care a cucerit patru titluri la rand la CFR Cluj, sa aduca intariri pe "Ion Oblemenco" intr-un timp ... citeste toata stirea