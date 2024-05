Puscas a mers in studio si i-a "gasit" antrenor lui Mititelu!

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 18 mai 2024, 10:26 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 10:34Andrei Cristea (40 de ani), acum antrenor la SC Popesti Leordeni, lasa de inteles ca ar accepta o eventuala oferta de la FCU Craiova, echipa recent cazuta in Liga 2.Ca valoare a lotului, FCU Craiova a fost a zecea in acest sezon de Superliga. Calculele hartiei nu au fost respectate pe teren, oltenii incheind stagiunea pe ultima pozitie, retrogradand astfel in liga secunda.Este putin ... citește toată știrea