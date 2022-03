Pustai a facut scandal dupa ratarea play-off-ului: "N-am mai vazut asa ceva! Sa ma duc sa ma bat cu arbitrul?!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 17:15 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 17:59Cristian Pustai (54 de ani), antrenorul celor de la FC Buzau, a acuzat la final maniera de arbitraj a "centralului" George Gaman in esecul suferit sambata contra Concordiei Chiajna, 0-1, rezultat decisiv in stabilirea play-off-ului.Petrolul, U Cluj, Hermannstadt, CSA Steaua, Concordia Chiajna si Unirea Slobozia merg in play-off-ul Ligii 2. Ultimele doua au obtinut biletele pentru play-off azi, ... citeste toata stirea