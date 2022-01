Pustiul-minune din Constanta a ajuns in prima finala ITF * Salt de peste 100 de pozitii ATP!

Articol de Ionut Coman - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 15:26 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 15:45Sebastian Gima, 19 ani, a urcat peste 100 de pozitii ATP dupa ce a jucat ultimul act al turneului Futures de la Monastir (Tunisia). A pierdut dramatic finala in fata lui Hazem Naw, scor 7-5, 6-7 (5), 6-7 (7) si ocupa acum locul 795 ATP.Tenismenul constantean Sebastian Gima a inceput in forta acest an, bifand prima finala din cariera sa. Constanteanul in varsta de 19 ani a avut un ... citeste toata stirea