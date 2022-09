Radoi s-a laudat ca stie echipa lui Dica, dar s-a pacalit: "Ma incumet sa o spun"

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 septembrie 2022, 20:18 / Actualizat duminica, 18 septembrie 2022 20:28Cu doua zile inainte de CS Universitatea Craiova - FCSB, Mirel Radoi s-a laudat ca stie ce este in mintea prietenului Nicolae Dica. Antrenorul oltenilor a enuntat in conferinta de presa posibila echipa de start a adversarilor, dar s-a inselat.Mirel Radoi si Nicolae Dica au impartit acelasi vestiar ca fotbalisti, apoi au colaborat in staff-ul primei reprezentative a Romaniei. In ... citeste toata stirea