Radu Albot, moldoveanul de pe locul 130 ATP: "Generatia mai tanara joaca un tenis foarte agresiv"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 12:46 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 12:58Moldoveanul Radu Albot (34 de ani, 130 ATP) face un turneu bun pe zgura de la Bucuresti. A venit din calificari si miercuri il intalneste pe tanarul Joao Fonseca (17 ani, 276 ATP).Radu Albot este fidel turneului de la Bucuresti, a participat la editia din 2016 si a revenit si pentru cea din acest an. "Am jucat si cand a fost mutat in Budapesta, cred ca am ajuns si in turul al ... citește toată știrea