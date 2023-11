Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023 23:49 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 00:07Dinamo - FCSB 0-1. Radu Naum a avut un discurs dur dupa ce a vazut ploaia de petarde si torte din Derby de Romania.Partida a fost intrerupta cateva momente pe alocuri, din cauza tortelor aruncate in teren, inclusiv spre directia jucatorilor. Nu doar suporterii din peluze au avut obiecte pirotehnice, ci si cei de la tribune. In prima repriza, cand Miculescu sprinta in banda, a fost ... citeste toata stirea