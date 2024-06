Rafael Nadal a decis sa nu mai participe la Wimbledon: "Imi veti lipsi cu totii!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 13 iunie 2024, 16:51 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 16:57Rafael Nadal (38 de ani) a decis sa nu participe la turneul de la Wimbledon in acest an pentru a se concentra pe Jocurile Olimpice, unde si-a anuntat prezenta in urma cu o zi.Rafael Nadal a participat recent la Roland Garros, turneu pe care l-a castigat de 14 ori in cariera, dar a pierdut in primul tur in fata lui Alexander Zverev (27 de ani), scor 0-3. Zverev avea sa ajunga pana in finala, ... citește toată știrea