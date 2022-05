Rafael Nadal, la vederea lacrimilor lui Naomi Osaka: "La cati bani facem, ar trebui sa suportam criticile"

Articol de GSP - Publicat marti, 15 martie 2022, 12:15 / Actualizat marti, 15 martie 2022 13:30Naomi Osaka (24 de ani, 78 WTA) a izbucnit in lacrimi la Indian Wells, dupa ce un fan din tribune a jignit-o in timpul meciului cu Veronica Kudermetova (24 de ani, 24 WTA), 0-6, 4-6. Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP), considera ca jucatorii de tenis ar trebui sa fie mai rezistenti la critici, deoarece duc o viata privilegiata.Osaka a fost jignita de un fan in timpul meciului din turul secund de la ... citeste toata stirea