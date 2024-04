Rafael Nadal, revenire intarziata de o problema la muschii abdominali: "Nu reusesc ca ajung in forma pentru a juca"

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 15:40 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 15:46Fostul lider ATP Rafael Nadal, 37 de ani, a vorbit despre problemele fizice cu care se confrunta si care il impiedica sa revina in turnee. El a jucat doar la Brisbane in 2024, la inceputul sezonului.A inceput inca un turneu la care Rafael Nadal era asteptat sa participe, cel de Masters 1000 de la Monte Carlo, pe care l-a castigat de 11 ori. Nu a putut sa se prezinte insa in ... citește toată știrea