Rafael Nadal rupe tacerea! Prima reactie dupa ce a devenit ambasador in Arabia Saudita: "Daca se intampla asta, va voi spune ca m-am inselat complet"

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 22:22 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 22:58Rafael Nadal, cel care nu va reveni pe teren nici la Doha, asa cum se vehiculase initial - "am simtit un disconfort in ultimele saptamani, sper sa pot fi apt pentru Indian Wells", a abordat in amplul interviu acordat Anei Pastor la postul La Sexta controversa legata de alaturarea sa de Arabia Saudita. Ibericul a devenit ambasadorul Federatiei Saudite de Tenis, ipostaza pentru care ... citește toată știrea