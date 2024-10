Rafael Nadal se retrage din tenis! Anunt oficial facut de spaniol: "Vreau sa le multumesc tuturor, in special rivalilor mei" + Lacrimi in video oficial de retragere

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 10 octombrie 2024, 12:39 / Actualizat joi, 10 octombrie 2024 13:20Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam, a anuntat ca se va retrage oficial din tenis la finalul acestui sezon. Legendarul jucator spaniol a fost hartuit in ultimii ani de accidentari grave.Jucatorul de tenis in varsta de 38 de ani isi va face ultima aparitie cu Spania la turneul final de Cupa Davis din noiembrie de la Malaga. 92 de turnee a castigat Nadal in total, la simplu. Are ... citește toată știrea