"Rangers l-ar putea ceda pe Ianis Hagi la FCSB" * Ipoteza socanta in presa scotiana

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 03 octombrie 2024, 19:16 / Actualizat joi, 03 octombrie 2024 19:20Ianis Hagi s-a reintors in angrenajul celor de la Rangers, Philippe Clement facand un compromis, in urma unei discutii cu jucatorul roman. Cu toate acestea, se pare ca internationalul trebuie sa demonstreze intr-un timp foarte scurt ca inca are cele necesare pentru a se impune pe Ibrox.In contextul in care perioada de mercato din ianuarie se apropie, cei de la "Ibrox News" aduc in ... citește toată știrea