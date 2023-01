"Rangers si cluburi din Premier League il urmaresc" * Hagi ar putea da lovitura in vara, cu jucatorul aflat la cel mai bun sezon al carierei

Articol de GSP - Publicat joi, 12 ianuarie 2023, 10:55 / Actualizat joi, 12 ianuarie 2023 11:08Alexi Pitu (20 de ani), mijlocas ofensiv / lateral la Farul Constanta, este monitorizat de mai multe cluburi importante din Europa, inclusiv Rangers.Alexi Pitu a debutat in Liga 1 in sezonul 2018, la numai 16 ani, dar a devenit piesa de baza in echipa lui Gica Hagi abia in sezonul trecut, 2021/2022, cand a jucat 32 de meciuri in Liga 1.Marea lui problema era reprezentata de lipsa realizarilor, ... citeste toata stirea