Rapid a anuntat adversarii din meciurile amicale * Echipa lui Mutu va infrunta doua echipe tari!

Articol de GSP - Publicat vineri, 10 iunie 2022, 14:30 / Actualizat vineri, 10 iunie 2022 15:02Rapid a anuntat ce adversari va infrunta in cantonamentul de pregatire pentru sezonul viitor, din Austria.Echipa lui Mutu va debuta pe 29 iunie, impotriva lui St. Polten, echipa de pe locul 8 din liga secunda austriaca.FCSB vs. CSA STEAUAUEFA, raspuns pentru GSP in cazul mailului prezentat de suporterii FCSB: "Este un FALS!"Cracovia, Lask Linz si Slavia Praga, adversarii Rapidului in ... citeste toata stirea