Rapid a anuntat plecarea lui Ermal Krasniqi! Cu cine a semnat

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 19:02 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 19:20Rapid a anuntat despartirea de extrema stanga Ermal Krasniqi (25 de ani). Kosovarul a semnat cu Sparta Praga.In urma cu doua zile a aparut informatia potrivit careia Krasniqi va pleca de la Rapid si va face pasul in Cehia, la Sparta Praga, echipa campioana. Transferul kosovarului s-a oficializat in aceasta seara.