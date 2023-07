Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 14 iulie 2023, 11:49 / Actualizat vineri, 14 iulie 2023 12:09Rapid a anuntat ca Alexandru Stan (17 ani), atacant stanga, a semnat un nou contract cu echipa din Giulesti.Primul jucator care a semnat un contract cu Rapid dupa numirea pe banca a lui Cristiano Bergodi a prins doua meciuri pentru giulesteni anul trecut, cu UTA si cu FCSB, in play-off. In total, are 29 de minute in SuperLiga.RAPID - SEPSICristiano Bergodi, discurs dur inainte de primul ... citeste toata stirea