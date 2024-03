Rapid a invins echipa din play-off-ul ligii secunde * Revenire dupa aproape 6 luni + Aparitie-surpriza ca fundas stanga

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 23 martie 2024, 16:23 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 16:55Rapid a trecut cu 4-1 de CS Mioveni intr-un meci amical disputat astazi la baza de pregatire a clubului, "Constructorul".Locul 3 in Superliga, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova si la 7 lungimi in spatele liderului FCSB, Rapid a disputat astazi un meci de pregatire in compania unei divizionare secunde.La Bucuresti a venit CS Mioveni, formatie de play-off in esalonul ... citește toată știrea