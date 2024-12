Rapid a obtinut prima semnatura a iernii: "Pana in 2028!"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 13 decembrie 2024, 17:39 / Actualizat vineri, 13 decembrie 2024 18:03Rapid a anuntat ca i-a prelungit contractul lui Cristian Ignat (21 de ani), stoperul care a devenit titular in acest sezon.Noul contract al lui Ignat se intinde pana in 2028. "Cristi a venit la Rapid in urma cu sase ani si jumatate, in 2018, de la ACS Juniorul, evoluand initial la formatiile de juniori ale clubului, dar si pentru formatia secunda. Fundasul de 1,94 m, nascut la ... citește toată știrea