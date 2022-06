Rapid a oficializat transferul fotbalistului de la Farul: "Abia astept sa-i fac fericiti pe fani"

Articol de GSP - Publicat joi, 16 iunie 2022, 13:25 / Actualizat joi, 16 iunie 2022 13:29Rapid a prezentat astazi cel mai important transfer reusit pana acum in pauza competitionala. Alb-visiniii au obtinut semnatura lui Andrei Ciobanu, mijlocasul de 24 de ani crescut la Academia Hagi, cel care in ultimii 6 ani a evoluat pentru Viitorul/Farul.Mutarea anuntata de Gazeta Sporturilor inca de pe 3 iunie a devenit oficiala astazi. Andrei Ciobanu va evolua incepand din aceasta vara sub comanda ... citeste toata stirea