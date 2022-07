Rapid a reactionat dupa dezvaluirile GSP despre a doua suspendare a lui Alexandru Ionita: "Sanctiunea aplicata este lipsita de orice temei legal"

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 iulie 2022, 13:49 / Actualizat sambata, 02 iulie 2022 14:57Rapid a emis un comunicat dupa dezvaluirile GSP in cazul Alexandru Ionita.Context: GSP a anuntat in exclusivitate ca Ionita a fost suspendat pana pe 15 iulie. ANAD a strans probe conform carora jucatorul s-a antrenat la stadionul Dinamo in perioada in care era pedepsit in cazul de doping de la Astra, alaturi de coechipierii Fatai si Takayuki.Sanctiunea includea interdictia de a se pregati in ... citeste toata stirea