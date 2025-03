Rapid a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor! Sucu ar plati 900.000 de euro

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 16 martie 2025, 14:50 / Actualizat duminica, 16 martie 2025 14:59Drilon Hazrollaj (21 de ani) va fi primul transfer efectuat de Rapid in vederea viitorului sezon competitional. Acesta ar fi ajuns deja la o intelegere cu gruparea lui Marius Sumudica, urmand ca la vara sa fie perfectate actele.Hazrollaj este mijlocas central si evolueaza in prezent la FC Malisheva, in Kosovo. A intrat pe "radarul" Rapidului inca de acum un an. Cele doua parti au ... citește toată știrea