Rapid, anunt de ultima ora: el e noul "decar" al echipei

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 11 iulie 2024, 17:39 / Actualizat joi, 11 iulie 2024 18:08Rapid a anuntat numerele pe care l vor purta noii-veniti, dar si unii dintre vechii jucatori din lot. Giulestenii au un nou "decar", pe Claudiu Petrila (extrema stanga).Ultimul jucator care a purtat numarul 10 la Rapid a fost Alex Ionita, care a parasit echipa in iarna. El a plecat in ianuarie la YN Yukun, in China, iar de atunci Rapid nu a mai avut "decar".Claudiu Petrila, noul "decar" de la ... citește toată știrea